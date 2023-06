öffentlich-rechtlicher Rundfunk

Leopold schrieb, sie habe in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt und dabei den Eindruck gewonnen, dass im RBB derzeit die Frage im Vordergrund stehe, "wie am ehesten alles so bleiben könne, wie es ist" . Der Kern ihres Angebots sei jedoch "die digitale Transformation des Journalismus des RBB und die konsequente Ausrichtung des Senders auf die starke regionale Verankerung in Berlin und Brandenburg".