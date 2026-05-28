Luxemburgs Außenminister Bettel

Jean-Claude Juncker, der ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission, ist für den luxemburgischen Außenminister Bettel ein möglicher EU-Unterhändler gegenüber Russland. (picture alliance / dpa / Harald Tittel)

Bettel sagte am Rande des EU-Außenministertreffens auf Zypern, Juncker wäre für eine solche Aufgabe perfekt geeignet. Vielleicht könnten es drei europäische Unterhändler sein, aktive und frühere Politiker. Allerdings sehe er angesichts andauernder Angriffe auf ukrainische Städte derzeit keine Verhandlungsbereitschaft Russlands, hob Bettel hervor.

Juncker selbst hatte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk betont, er sei zeitweilig mit Präsident Putin fast befreundet gewesen, da sei er auch nicht der einzige westliche Spitzenpolitiker gewesen. Aber das sei dann angesichts der russischen Aggression im Streit geendet. Er selbst, so Juncker weiter, halte nichts von Parallelverhandlungen zulasten derjenigen, die heute in der Verantwortung stünden.

Das Interview mit Jean-Claude Juncker können Sie heute abend um 19:15 Uhr in der Sendung "Zeitzeugen im Gespräch" hören.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.