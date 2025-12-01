Koalitionsstreit

Mitglieder Junge Gurppe der Unionsabgeordneten kommen zur Sitzung des CDU-Bundespräsidiums im Konrad-Adenauer-Haus. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Morgen Nachmittag hat die Fraktionsspitze deswegen eine Probeabstimmung angesetzt, um festzustellen, mit wie vielen Abweichlern sie bei einer Entscheidung im Bundestag rechnen muss. Sollten alle 18 Mitglieder der Jungen Gruppe tatsächlich gegen die Rentenpläne stimmen, gäbe es im Bundestag keine Mehrheit. Die jungen Abgeordneten halten die Pläne auch nach intensiven Gesprächen weiter nicht für zustimmungsfähig. Begründet wird das mit den Hohen Kosten zulasten der jungen Generation. Allerdings heißt es in einer nun veröffentlichten Erklärung, jeder Abgeordnete der Jungen Gruppe solle selbst entscheiden, wie er abstimme. Der CDU-Abgeordnete Kölbl sagte dem Magazin "Der Spiegel", dass er die Pläne zwar inhaltlich weiter ablehne, aber keine Regierungskrise wolle.

Bundeskanzler Merz geht davon aus, dass es am Freitag zur Abstimmung im Bundestag kommt, teilweise wurde auch der Donnerstag genannt.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.