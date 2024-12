Viele jüngere Menschen tauschen sich öffentlich nicht über ihre politischen Ansichten aus. (IMAGO I Achille Abboud)

Zwar tauschte sich demnach fast jede zweite befragte Person mit anderen über Politik aus, aber nur die wenigsten von ihnen trugen die eigene Meinung auch in die Öffentlichkeit - etwa indem sie politische Inhalte online teilen (15 Prozent) oder sich an Versammlungen beteiligen (12 Prozent). Kaum jemand hat schon einmal Kontakt mit politischen Vertretern aufgenommen. Fast die Hälfte (43 Prozent) der Teilnehmenden wusste auch nicht, wie und wo sie sich abseits von Wahlen politisch engagieren könnten.

Niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeiten empfohlen

Die Bertelsmann Stiftung empfiehlt deshalb passgenaue und niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen in ihrem Umfeld. Gerade in der Lokalpolitik müssten junge Menschen stärker in die Diskussionen eingebunden werden - zum Beispiel beim Glasfaserausbau für ein schnelles Internet oder die Gestaltung von Sport- und Freizeitanlagen.

Nach Angaben der Stiftung wurden für die Studie 2.532 Deutsche im Alter zwischen 16 und 30 Jahren repräsentativ befragt. Die Befragung sei online zwischen dem 13. und 29. März erfolgt.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.