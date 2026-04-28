Richtertisch am Landgericht Frankfurt (Oder). (dpa / Patrick Pleul)

Die Täter erhielten unter anderem wegen schweren Raubes Jugendstrafen von bis zu drei Jahren und acht Monaten. Nach Angaben des Gerichts hatte die Gruppe bei Dating-Apps Profile eingerichtet und gezielt homosexuelle Männer angeschrieben. Diese lockten sie dann an entlegene Orte, um sie auszurauben und zu demütigen. Ihre Taten filmten sie. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Fachleuten zufolge nutzen Täter europaweit immer häufiger Dating-Apps, um queere Menschen zu überfallen. Teils stellen sie Aufnahmen davon ins Netz und behaupten, gegen angebliche Pädokriminelle vorzugehen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht darin auch eine neue Tendenz in rechtsextremen Kreisen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.