Vor JU-Jahreskongress

Johannes Winkel (picture alliance / dts-Agentur)

Der Vorsitzende der Jugendorganisation der Unionsparteien, Winkel, sagte im Deutschlandfunk, man werde die vom Kabinett beschlossenen Vorhaben nicht mittragen. Eine Festsetzung des Rentenniveaus über 2031 hinaus würde junge Generationen zu sehr belasten. Stattdessen müsse man darüber reden, wie Rentenerhöhungen gedämpft werden könnten, damit sie zur demografischen Entwicklung passten.

Die Junge Union trifft sich ab heute Abend zu ihrem dreitägigen Jahreskongress im baden-württembergischen Rust. Dabei soll auch ein Leitantrag zur Sozialpolitik beschlossen werden, der deutliche geringere Abgabensteigerungen vorsieht. Morgen wird Bundeskanzler Merz zu den Delegierten sprechen.

