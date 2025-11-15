Deutschlandtag

Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel (picture alliance/dts-Agentur)

Vielmehr müsse man die Sozialdemokraten daran erinnern, dass nicht sie die Richtlinien der Politik bestimmten, sondern die Unionsparteien die Wahl gewonnen hätten. Winkel betonte, als Junge Union verlasse man sich in dieser Frage auf Merz.

Der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende will heute auf dem Kongress der Jugendorganisation sprechen. Dabei will er auch einen Schwerpunkt auf die Reformen in den Bereichen Arbeit und Soziales legen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.