Rentenpaket
Junge Union lehnt Kompromiss mit SPD ab

Die Junge Union hat das geplante Rentenpaket von CDU/CSU mit der SPD erneut abgelehnt. Einstimmig wurde auf dem Jahreskongress der Nachwuchsorganisation ein Antrag beschlossen, die Renten ab 2032 auf dem heutigen Niveau festzuschreiben. Der Vorsitzende der Jungen Gruppe in der Unionsbundestagsfraktion, Reddig, wurde minutenlang mit Beifall gefeiert.

    Pascal Reddig steht auf der Bühne an einem Rednerpult. Er trägt ein weißes Hemd. Im Hintergrund ist eine Leinwand mit einem Foto von mehreren JU-Mitgliedern.
    Pascal Reddig, Vorsitzender der Jungen Gruppe der Union im Bundestag, beim Deutschlandtag der Jungen Union (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)
    Reddig hatte zuvor in seiner Rede gesagt, dass das Rentenpaket in der jetzigen Form nicht zustimmungsfähig sei. Er selbst und auch JU-Chef Winkel forderten Generationengerechtigkeit von der Bundesregierung und erinnerten daran, dass die Union nicht der Juniorpartner innerhalb der Koalition sei.
    Sollten tatsächlich 18 junge Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU die Rentenpläne im Bundestag ablehnen, würde der Koalition eine eigene Mehrheit fehlen. Auf Kritik stößt beim Parteinachwuchs die von der CSU versprochene Ausweitung der Mütterrente, ebenso aber, dass auch nach 2031 das Rentenniveau um rund einen Prozentpunkt höher als im geltenden Recht liegen soll.

