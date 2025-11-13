Die Junge Union will in der Rentenversicherung Familien gegenüber kinderlosen Erwerbstätigen besser stellen. (dpa-Zentralbild)

Wie die "Rheinische Post" berichtet, ruft die CDU-Nachwuchsorganisation in ihrem Leitantrag zum Deutschlandtag die Bundesregierung auf, gestaffelte Beitragssätze nach der Anzahl der Kinder einzuführen. Der Aufschlag auf den herkömmlichen Beitragssatz solle einen halben bis zu einem Prozentpunkt betragen. Zur Begründung heißt es, wer Kinder erziehe, sichere maßgeblich den Fortbestand des Generationenvertrags. Man wolle die Mitwirkung von Eltern zur Stabilität des umlagefinanzierten Rentensystems stärker anerkennen.

Der Deutschlandtag der Jungen Union beginnt morgen im baden-württembergischen Rust. Am Samstag wird auch Bundeskanzler Merz erwartet. Im Vorfeld gab es Streit um die Rentenpolitik der schwarz-roten Koalition.

