Zucker und Fett

Einer angebrochenen Chipspackung können nur wenige Menschen widerstehen, weil stark verarbeitete Lebensmittel einen hohen Suchtfaktor haben.

Die Forschenden erklären im British Medical Journal auch, warum das Suchtpotenzial so hoch ist: Es liegt an der Kombination aus viel raffiniertem Fett und vielen raffinierten Kohlenhydraten in Tiefkühlpizza, Schokomuffins und Co - plus viel Salz, Aromastoffe und Geschmacksverstärker. Im Gehirn setze diese Kombi ähnliche Belohnungs-Botenstoffe frei wie Drogen.

Den Wissenschaftlern zufolge macht das im ähnlichen Maß abhängig wie Alkohol oder Nikotin. Die Betroffenen hätten ähnliche Entzugserscheinungen und könnten nicht mit dem Konsum aufhören, obwohl sie wüssten, dass sie das JunkFood dick und krank macht.

