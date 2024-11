Nach Pistorius-Verzicht

Juso-Chef Türmer attackiert Parteiführung um Klingbeil und Esken in Kanzlerkandidaten-Frage

In der SPD hält die Kritik an den innerparteilichen Diskussionen über die Kanzlerkandidatur auch nach dem Verzicht von Verteidigungsminister Pistorius an. Juso-Chef Türmer griff beim Bundeskongress in Halle die Parteivorsitzenden Esken und Klingbeil direkt an.