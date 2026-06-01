Philipp Türmer, Bundesvorsitzender der Jungsozialisten, der Jugendorganisation der SPD (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Die Union wolle offenbar kein Land, in dem Bildungsmöglichkeiten nicht vom Geldbeutel der Eltern abhingen, kritisierte Türmer im Deutschlandfunk. Der Juso-Vorsitzende nannte es außerdem "ungeheuerlich" zu behaupten, es gebe Widerstände in den Regierungsfraktionen gegen eine Erhöhung der Bezüge. Er kenne in der SPD niemanden, der das Vorhaben ablehne.

Bär hatte in einem Interview gesagt, sie habe "gehört, dass die Reform von den Regierungsfraktionen nicht mehr unterstützt wird". Gleichzeitig äußerte sie Verständnis dafür, dass die im Koalitionsvertrag vereinbarte Bafög-Reform möglicherweise gestoppt werde . Wenn in der Pflege und beim Elterngeld gekürzt werden solle, dann könne man nicht an anderer Stelle "große zusätzliche Leistungen" versprechen, so die Ministerin.

SPD-Fraktionsvize Esdar warnt vor "Schaden für die Koalition"

Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Esdar, nannte Bärs Äußerungen "schlicht falsch und nicht zutreffend". Die Sozialdemokraten im Bundestag stünden geschlossen zur Bafög-Reform. Esdar warnte vor einem Schaden für die Koalition, sollte die Union das Vorhaben einseitig aufkündigen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.