Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, friedliche Demonstrationen für bessere Lebensbedingungen seien legitim. Jeder Versuch aber, im Zuge der Proteste Unruhe und Unsicherheit zu verbreiten, werde Folgen haben. Im Iran kommt es seit Tagen immer wieder zu Kundgebungen, an denen sich zunächst vor allem Händler und gestern auch Studenten beteiligten. Nach übereinstimmenden Berichten gab es inzwischen auch eine Reihe von Festnahmen.

Auslöser der Proteste ist die Wirtschaftskrise im Land, verbunden mit einem massiven Wertverlust der Währung Rial und einer hohen Inflation. Auf den Kundgebungen wurden allerdings wiederholt auch regimekritische Parolen skandiert.

