Nach Unruhen

Im indischen Exil veröffentlichte sie eine Erklärung, in der sie darüber hinaus ihre Anhänger dazu aufrief, sich am Donnerstag in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka zu versammeln. Es war Hasinas erste öffentliche Stellungnahme, seit ihrem Rücktritt und ihrer Flucht am 5. August aus Bangladesch . Dort ermittelt inzwischen die Polizei gegen die ehemalige Premierministerin und andere Beamte. Sie werden für das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte während der Proteste und den Tod eines Ladenbesitzers verantwortlich gemacht. Er soll durch Schüsse von Polizisten getroffen worden sein.