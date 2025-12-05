Kurz vor Ablauf seines Hausarrests wurde gegen den Vizechef der liberalen Oppositionspartei Jabloko ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Laut Angaben eines Gerichts im westrussischen Pskow wird ihm die Verbreitung von Falschnachrichten über die Armee vorgeworfen. Schlosberg bestritt den Vorwurf. Das Gericht verhängte Untersuchungshaft bis Anfang Februar.
Die russische Justiz geht seit Monaten gegen den Oppositionspolitiker vor. Er war im Sommer festgenommen worden. Dies hatte auch die Bundesregierung verurteilt. Der Kreml hat kritische Medien und die Opposition auch durch juristische Verfahren weitgehend ausgeschaltet.
Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.