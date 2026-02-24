Terrorvorwurf

Telegram die beliebteste Kurznachrichten-App in Russland. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Adrien Fillon)

Russland habe ein Verfahren wegen Beihilfe zum Terrorismus gegen ihn eingeleitet, erklärte Pavel Durow in seinem Dienst. Er wertete dies im Zusammenhang mit Versuchen der russischen Behörden, den Zugang der Bürger zu Telegram einzuschränken. Von offizieller Seite wurden die Ermittlungen bisher nicht bestätigt. Kreml-Sprecher Peskow sagte lediglich, Telegram weigere sich, mit den Behörden zu kooperieren und verstoße gegen viele Vorschriften.

Durow wurde in Russland geboren, lebt aber im Ausland. Er hat die russische und die französische Staatsbürgerschaft. Obwohl der Kreml Telegram selbst nutzt, versuchen die Behörden in Moskau seit Jahren, den Dienst zu blockieren.

