Diejenigen, die solche - Zitat - "anomalen Handlungen" begingen, würden bestraft und "ohne Gnade" verfolgt. Offen ließ der höchste Vertreter der Teheraner Justiz indes, mit welchen Strafen in solchen Fällen zu rechnen sei.

Seit der 1979 eingeführten islamischen Scharia sind Frauen verpflichtet, ihr Haar zu bedecken und lange, locker sitzende Kleidung zu tragen, um ihre Figur zu verbergen. Wer dagegen verstößt, muss mit Geldstrafen oder Verhaftung rechnen.

Für viele Frauen ist der Verzicht auf das Kopftuch zum demonstrativen Symbol des Widerstands gegen das iranische Regime geworden. Erst kürzlich hatte das Innenministerium die Bürger aufgefordert, unverschleierte Frauen zur Rede zu stellen.

In der Islamischen Republik kommt es seit Monaten zu Protesten. Sie wurden durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die Mitte September in Polizeigewahrsam starb. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen haben soll.

Inzwischen gibt es zwar seltener größere Kundgebungen. Es kommt aber immer wieder zu Protestaktionen. Zuletzt gab es etwa Streiks von Arbeiterinnen und Arbeitern in verschiedenen Regionen des Landes . Hier ging es um bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. In den Protesten mischt sich oft die Kritik an der Wirtschaftslage mit der grundsätzlichen Kritik am Regime.