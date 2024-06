Bundesweiter Schulaktionstag

Bundesjustizminister Buschmann (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Bei der offiziellen Eröffnung des Schulaktionstages in Erinnerung an die Lebensgeschichte von Anne Frank sagte der FDP-Politiker, eine solche Aktion sei in Zeiten von zunehmendem Antisemitismus wichtiger denn je. Die Holocaust-Überlebende Ruth Winkelmann betonte, die Erinnerung an die Ermordung von Millionen Juden sei entscheidend dafür, damit so etwas nicht noch einmal passiere.

An dem Aktionstag befassen sich rund 90.000 Schülerinnen und Schüler im ganzen Bundesgebiet mit der Lebensgeschichte von Anne Frank und ihrer Verfolgung und Ermordung in der NS-Zeit. Das jüdische Mädchen starb 1945 mit 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Ihr Tagebuch wurde in mehr als 70 Sprachen übersetzt.

