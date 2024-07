Justizminister Marco Buschmann (FDP) (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Buschmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, die von der Regierung eingesetzte Kommission zu diesem Thema habe herausgearbeitet, dass es keine überragenden medizinischen oder psychologischen Risiken gebe, die gegen eine Legalisierung sprächen. Man habe deshalb gute Gründe dafür, das kategorische Verbot in Deutschland aufzuheben, meinte der FDP-Politiker. Seine Parteikollegin Helling-Plahr kündigte an, noch in diesem Sommer das Gespräch mit Abgeordneten anderer Fraktionen über einen Gruppenantrag zu beginnen. Fast alle EU-Staaten haben bereits den Weg einer Legalisierung der Eizellenspende beschritten, um Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.