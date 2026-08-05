Nordrhein-Westfalen

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) im Landtag (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski)

Ziel sind konkrete Empfehlungen zur Prävention, wie NRW-Justizminister Limbach in Düsseldorf ankündigte. Der Grünen-Politiker muss sich heute zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses des Landtages äußern. Erneut geht es um den Verdacht krimineller Machenschaften in Gefängnissen des Landes.

Diesmal steht die Justizvollzugsanstalt Willich 1 im Mittelpunkt. Dort hatte es Mitte Juli Durchsuchungen wegen des Verdachts des Drogenhandels und der Bestechlichkeit gegeben. Ermittelt wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Krefeld gegen zwei Vollzugsbeamte.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.