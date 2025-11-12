Premierministerin Swyrydenko teilte mit, dies habe die Regierung in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen. Hintergrund ist der Korruptionsskandal um den Konzern Energoatom. Am Montag hatten Staatsanwaltschaft und Polizei Razzien durchgeführt. Medienberichten zufolge wurde auch das Haus von Halutschenko durchsucht, der bis zum Sommer Energieminister war.
Die nationale Anti-Korruptionsbehörde sagte, es habe ein großangelegtes Korruptionssystem gegeben, um Entscheidungen im Energiesektor zu beeinflussen.
Als Hauptverdächtiger gilt ein langjähriger Vertrauter von Präsident Selenskyj. Er soll inzwischen die Ukraine verlassen haben.
