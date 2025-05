Mutmaßliche Sabotagepläne

Die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. (AFP / ODD ANDERSEN)

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, handele es sich um einen sehr ernsten Vorgang, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Russland versuche mit allen Mitteln, die westlichen Demokratien zu destabilisieren – auch mit gezielter Sabotage und perfiden geheimdienstlichen Methoden.

Die Bundesanwaltschaft hatte in den vergangenen Tagen in Deutschland und der Schweiz drei Ukrainer festnehmen lassen. Sie sollen sich gegenüber mutmaßlich von Russland beauftragten Personen bereiterklärt haben, Anschläge auf den Gütertransport in Deutschland zu begehen. Laut Bundesanwaltschaft sollten die Männer Pakete mit Spreng- oder Brandvorrichtungen in die Ukraine schicken, die sich während des Transports entzünden.

