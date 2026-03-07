Heizungsgesetz

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) (AFP / ODD ANDERSEN)

Man arbeite daran, die Eckpunkte für das neue Gebäudemodernisierungsgesetz in konkrete gesetzliche Regelungen zu überführen, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Klar sei, dass dieses Gesetz ausdrücklich für den Mieterschutz stehen werde. Mehr als die Hälfte der Einwohner in Deutschland lebe zur Miete. Sie müssten vor überhöhten Nebenkosten geschützt werden. Es müsse verhindert werden, dass Mieter die steigenden Energiekosten allein trügen. Heizen dürfe nicht zur Kostenfalle werden, erklärte Hubig.

Die Fraktionen der Regierungskoalition hatten sich in der vergangenen Woche auf eine deutliche Lockerung der Vorgaben für Hausbesitzer beim Heizungstausch verständigt. Die bisherige Vorgabe eines Anteils von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung soll demnach entfallen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.