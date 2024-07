Anfeindungen gegen Politiker

Die sächsische Justizministerin Katja Meier (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Die Bedrohungen reichten teilweise bis ins private Umfeld, betonte Meier im Interview . Das führe am Ende dazu, dass sich Menschen aus der Politik zurückzögen, um sich und ihre Familie zu schützen. Meier beklagte zudem eine zunehmende Verrohung der Sprache in der Politik - vor allem beim Thema Migration. Dazu trage nicht nur die AfD, sondern auch die CDU bei. Anstatt zu polemisieren müsse die Politik konkrete Lösungen anbieten, forderte Meier.

Landrat zieht sich zurück

Der Landrat von Mittelsachsen, der parteilose Kommunalpolitiker Neubauer, hatte am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt und dies unter anderem mit Anfeindungen von rechts begründet. Auch die sächsische CDU-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Magwas will sich aus der Politik zurückziehen. Sie erklärte, in den vergangenen Jahren mehrfach beleidigt und bedroht worden zu sein.

