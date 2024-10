Musk unterstützt den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump und verlost seit kurzem täglich eine Million Dollar unter registrierten Wählern in besonders umkämpften Bundesstaaten. Die Wähler müssen dafür eine konservative Petition zur US-Verfassung unterzeichnen. Die Sender CNN und NBC melden, das Justizministerium habe Musks Organisation "America PAC" darüber informiert, dass die Aktion gegen US-Wahlrecht verstoßen könnte. In den USA ist es verboten, Bürgern Geld für die Stimmabgabe oder die Registrierung als Wähler zu zahlen. Kritiker argumentieren, Musks Aktion schaffe einen Anreiz zur Registrierung und sei daher illegal. Musk gibt an, die Verlosung solle nur der Verfassungspetition mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Die ersten Schecks hat er am Wochenende in Pennsylvania überreicht.