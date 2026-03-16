Deutsche Bahn

Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf das Bundesjustizministerium. Demnach wurden im Fernverkehr der Deutschen Bahn 2024 mehr als 268.000 Menschen ohne gültiges Ticket registriert. 2022 hatten dem Justizministerium zufolge rund 214.000 Menschen keinen Fahrschein.
Zugleich sind auch die Anzeigen gegen Fahrgäste ohne gültiges Ticket angestiegen. So kam es im Fernverkehr 2024 zu rund 18.000 Anzeigen. 2022 lag diese Zahl noch bei rund 12.600.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.