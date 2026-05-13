Bestechungsaffäre

Polizisten bei der Durchsuchung der JVA Euskirchen (Archivbild) (Thomas Banneyer / dpa)

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, werden in dem Gefängnis zwei elektronische Generalschlüssel vermisst. Sie seien durch Fälschungen ausgetauscht worden. Aufgefallen sei dies angesichts von Unregelmäßigkeiten an der Schließanlage. Über den Vorgang habe der nordrhein-westfälische Justizminister Limbach von den Grünen in einer vertraulichen Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag informiert, berichtet die dpa.

Ob die verschwundenen Generalschlüssel im Zusammenhang mit den Bestechungsvorwürfen gegen acht Justizvollzugsbedienstete stünden, werde nun ermittelt. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, Gefangene gegen monatliche Geldzahlungen unter anderem vor Kontrollen in der Haftanstalt gewarnt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.