Rheinische Mundart

Der Kabarettist Konrad Beikircher ist gestorben. (Oliver Berg/dpa)

Das teilte seine Agentur mit. Der gebürtige Südtiroler widmete sich in seinen Programmen vor allem der rheinischen Wesensart und Mundart. Größere Bekanntheit erlangte er durch seine Radio-Kolumne im WDR "Sarens, Frau Walterscheidt" mit der Figur der Bäckerin Roleber. In seinen späteren Programmen beschäftigte sich Beikircher mit der Religion und der Corona-Pandemie. Erst Anfang des Jahres war er auf Abschiedstournee. 2005 wurde ihm in Anerkennung seines Schaffens der Rheinische Kulturpreis verliehen.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.