Rheinische Mundart
Kabarettist Konrad Beikircher mit 80 Jahren gestorben

Der Kabarettist Konrad Beikircher ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

    Bonn: Konrad Beikircher, Kabarettist, Musiker und Autor, steht in seinem Garten im Jahr 2020.
    Der Kabarettist Konrad Beikircher ist gestorben. (Oliver Berg/dpa)
    Das teilte seine Agentur mit. Der gebürtige Südtiroler widmete sich in seinen Programmen vor allem der rheinischen Wesensart und Mundart. Größere Bekanntheit erlangte er durch seine Radio-Kolumne im WDR "Sarens, Frau Walterscheidt" mit der Figur der Bäckerin Roleber. In seinen späteren Programmen beschäftigte sich Beikircher mit der Religion und der Corona-Pandemie. Erst Anfang des Jahres war er auf Abschiedstournee. 2005 wurde ihm in Anerkennung seines Schaffens der Rheinische Kulturpreis verliehen.
    Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.