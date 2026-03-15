Der Kabarettist Claus von Wagner ist mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2026 ausgezeichnet worden. (Archivaufnahme) (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Die Jury begründete ihre Entscheidung für Claus von Wagner damit, dass es ihm gelinge, "auch schwere Stoffe in fesselnde Theaterkunst zu verwandeln". Von Wagners Analyse sei nie verletzend, weil sie sich nicht an Feindbildern, sondern an Fakten abarbeite. Claus von Wagner ist unter anderem Mitgastgeber der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt".

Der Deutsche Kleinkunstpreis für Musik ging an William Wahl für seine Fähigkeit, Sprache, Musik und feinsinnigen Humor zu verbinden. In der Sparte Kleinkunst wurde der Entertainer und Musikwissenschaftler Markus Henrik alias "Dr. Pop" ausgezeichnet, für Stand-Up Comedy der Comedian Abdelkarim Zemhoute. Den Förderpreis der Stadt Mainz erhielt die Komikerin Ana Lucía.

Ehrenpreis für Gardi Hutter

Den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz bekam die Schweizer Schauspielerin und Clownin Gardi Hutter für ihr Lebenswerk zuerkannt. Die 73-Jährige hat in den vergangenen 45 Jahren auf Kleinkunstbühnen in 35 Ländern mehr als 4.000 Vorstellungen ihres "Clownesken Theaters" gegeben.

Der Deutsche Kleinkunstpreis gilt als bedeutendste Auszeichnung der verschiedenen Kleinkunst-Genres in der Bundesrepublik und ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Er wurde 1972 vom Mainzer Kleinkunsttheater „Unterhaus“ gestiftet. Der Ehrenpreis des Landes wurde 2007 anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung von Rheinland-Pfalz erstmals vergeben.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.