Ein Lufthansa-Flugzeug bei der Landung (imago / Arnulf Hettrich)

Der Ausstand sei von Mitternacht bis 22 Uhr vorgesehen, wie die Gewerkschaft Ufo mitteilte. Betroffen seien die Lufthansa sowie Verbindungen der Konzerntochter Cityline. Bestreikt würden alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München, hieß es. Zudem soll das Kabinenpersonal der Cityline an neun deutschen ⁠Flughäfen die ⁠Arbeit niederlegen.

Ende März hatte eine Mehrheit der Ufo-Mitglieder bei ⁠Urabstimmungen ⁠für einen Streik votiert, nachdem Verhandlungen mit der Lufthansa über bessere Arbeitsbedingungen und einen Sozialplan für die Beschäftigten der vor der Schließung stehenden Cityline ohne Ergebnis geblieben waren.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.