Das Lufthansa CityLine-Logo (picture alliance / imageBROKER / Logo Factory)

Die Gewerkschaft Ufo rief die Flugbegleiter der Lufthansa zum Ausstand auf. Der Streik ist von Mitternacht bis 22 Uhr geplant, wie die Gewerkschaft mitteilte. Betroffen sind demnach die Lufthansa sowie Verbindungen der Konzerntochter Cityline. Bestreikt würden alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München. Zudem sei das Kabinenpersonal der Cityline an neun deutschen ⁠Flughäfen aufgerufen, die ⁠Arbeit niederzulegen. Allein in Frankfurt wurden 350 Flüge gestrichen. Die Lufthansa kündigte an, die Folgen des Streiks zu begrenzen. Man setze größere Flugzeuge ein, und Tochtergesellschaften böten zusätzliche Flüge an.

Ende März hatte eine Mehrheit der Ufo-Mitglieder bei ⁠Urabstimmungen ⁠für einen Streik votiert. Zuvor waren Verhandlungen mit der Lufthansa über bessere Arbeitsbedingungen und einen Sozialplan für die Beschäftigten der vor der Schließung stehenden Cityline ohne Ergebnis geblieben.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.