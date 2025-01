Drohnen wurden zuletzt verstärkt über Bundeswehrstandorten in Bayern gesichtet (Archivbild). (picture alliance / ABB)

Das Kabinett in Berlin befasst sich heute mit einem Entwurf für eine entsprechende Änderung des Luftsicherheitsgesetzes. Zur Begründung heißt es, in Deutschland komme es regelmäßig zu illegalen Flügen von unbemannten Drohnen über Einrichtungen der kritischen Infrastruktur - also Anlagen für Energie, Telekommunikation, Verkehr oder Industrie. Diese würden mutmaßlich zu Sabotagezwecken oder womöglichen terroristischen Zwecken durchgeführt. Zuletzt waren unter anderem zahlreiche Drohenflüge über bayerischen Standorten der Bundeswehr gesichtet worden.

Bislang dürfen die Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei Drohnen zwar abdrängen oder Warnschüsse abgeben, nicht aber abschießen.

