Extremismus

Eine entsprechende Verschärfung des Ausweisungsrechts soll das Bundeskabinett in seiner heutigen Sitzung billigen. Aus Regierungskreisen hieß es, damit könne schon ein einzelner Kommentar in sozialen Medien, der eine solche Tat verherrliche oder gutheiße, ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründen. Faesers Ministerium reagiert mit dem Entwurf nach eigenen Angaben auf Hasspostings, wie sie im Netz beispielsweise nach dem Angriff der Hamas auf Israel oder nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim veröffentlicht wurden. Bundeskanzler Scholz hatte die Gesetzesverschärfung nach dem Angriff in Mannheim bereits in einer Regierungserklärung angekündigt.

