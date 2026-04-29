Die Bundesregierung hat die Rentenanpassung auf den Weg gebracht. Demnach sollen die Bezüge um 4,24 Prozent steigen. Für eine Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren ergibt sich durch die Anpassung laut Ministerium ein Plus von rund 78 Euro im Monat.
Bundesarbeitsministerin Bas hatte die Rentenerhöhung Anfang März angekündigt. Grund für den Anstieg ist die günstigere Entwicklung der Löhne, an die die Renten gekoppelt sind. Die Anpassung muss noch vom Bundesrat gebilligt werden.
Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.