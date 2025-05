Die Bundesregierung will in der Migrationspolitik härter durchgreifen. Eine Maßnahme sind verschärfte Grenzkontrollen. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Was ist geplant?

Auf der Tagesordnung standen Gesetzentwürfe mit dem Ziel - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - die Migration nach Deutschland zu begrenzen. Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) will die von der Ampel-Regierung eingeführte beschleunigte Einbürgerung nach drei Jahren - auch bekannt als "Turbo-Einbürgerung" - wieder abschaffen. Sie gilt für besonders gut integrierte Zuwanderer.

Außerdem soll der Familiennachzug für Geflüchtete ohne Asylstatus, sogenannte subsidiär Schutzberechtigte, befristet für zwei Jahre ausgesetzt werden. In Deutschland betrifft dies etwa 380.000 Menschen, überwiegend Syrer. Bislang war der Nachzug für diese Gruppe auf bis zu 1.000 Menschen pro Monat beschränkt.

Was erhofft sich Dobrindt?

Der Innenminister erhofft sich durch diesen Schritt einen Rückgang der Asylbewerberzahlen. In der "Bild"-Zeitung nannte er das bisherige Verfahren einen "Irrweg". Dobrindt führte aus: "Die deutsche Staatsbürgerschaft muss am Ende eines Integrationsprozesses stehen - und nicht am Anfang."

Woran entzündet sich Kritik?

Die beiden großen Kirchen lehnen insbesondere den angekündigten Stopp beim Familiennachzug ab. In der Folge müssten Bürgerkriegsflüchtlinge längere Zeit getrennt von ihren engsten Familienmitgliedern leben. Das sei ethisch überaus fragwürdig und wirke sich auch negativ auf die Integration aus, sagte der katholische Hamburger Erzbischof Heße den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Ähnlich äußerte sich der Flüchtlingsbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Stäblein. Die Organisation Pro Asyl sprach von einem "Familienzerstörungsgesetz". Mütter, Väter und Kinder müssten weiterhin in Gefahr und Angst leben, ihre Familien blieben zerrissen.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Bünger kritisierte: "Alles zusammengenommen stehen wir am Beginn einer migrationspolitischen Eiszeit." Man erlebe nicht weniger als eine "Abkehr von Humanität und Menschenrechten".

Ablehnend äußerte sich der Migrationsforscher Brücker vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zum geplanten Ende der beschleunigten Einbürgerung. Dies treffe genau die Gruppe von Menschen negativ, die man in Deutschland haben wolle, sagte er der "Rheinischen Post". Der Anreiz für Hochqualifizierte, nach Deutschland zu kommen, sinke.

Was sagen die Befürworter?

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Brötel (CDU), ist mit dem Kurs von Dobrindt zufrieden. Er sprach von einer Migrationswende, die überfällig sei. Viele Kommunen seien an die Grenzen ihrer Integrationskraft gelangt oder hätten diese Grenzen bereits überschritten. Der hessische Ministerpräsident Rhein (CDU) wertete die seit knapp drei Wochen verschärften Grenzkontrollen als Erfolg.

Was bringen die verschärften Grenzkontrollen?

Die Zeitung "Welt" meldet, dass die illegalen Grenzübertritte in diesem Jahr bislang deutlich unter dem Niveau der Vorjahre liegen. Nach aktuellen Zahlen der Bundespolizei seien seit Jahresbeginn knapp 24.500 Fälle festgestellt worden, in den beiden Vorjahren seien es jeweils um die 35.000 gewesen.

Seit Anfang Mai gelten zudem verstärkte Grenzkontrollen. Auch Asylsuchende sollen nun zurückgewiesen werden können. Innerhalb von zwölf Tagen seien 2.320 illegale Einreisen erfasst worden, berichtete die "Welt" weiter. Rechne man dies auf das gesamte Jahr hoch, blieben die Zahlen rund 15 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

