Bundeskabinett (Michael Kappeler/dpa)

Die Ministerrunde stimmte einer neuen Cyber-Sicherheitsstrategie für die Bundesverwaltung zu. Diese soll resilienter gegen ⁠Spionagekampagnen und Hackerangriffe werden. Die Sicherheitslage sei so angespannt wie nie zuvor, teilte Digitalminister Wildberger mit. Demokratische Institutionen und digitale Infrastrukturen stünden im Fadenkreuz staatlicher und krimineller Angreifer.

Für Schwangere in Not plant der Bund vom kommenden Jahr an mehr Geld ein. Das Kabinett stockte die jährliche Mindesteinlage bei der Bundesstiftung "Mutter und Kind" von 92 Millionen Euro auf 101 Millionen Euro im Jahr 2027 auf, wie das Familienministerium mitteilte.

Weiteren Beschlüssen zufolge soll die Stiftung "Flucht, Vertreibung, Versöhnung" eigenständig und das Amt des Bundesopferbeauftragten auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.