Mehr Transparenz

Das Bundeskabinett im Rahmen der wöchentlichem Kabinettssitzung im Bundeskanzleramt (Archivbild). (picture alliance/photothek.de/Felix Zahn)

Einem Kabinettsbeschluss zufolge soll für Beträge in Höhe von mindestens 10.000 Euro eine entsprechende Meldepflicht eingeführt werden, wenn das Geld aus anderen Ländern oder von ausländisch gesteuerten Organisationen kommt.

Mit dem geplanten Gesetz will die Bundesregierung gegen die Einflussnahme anderer Regierungen vorgehen. Innenminister Dobrindt sagte, auch bei auslandsbezogenem Extremismus und Spionage spiele die verdeckte Finanzierung eine zentrale Rolle. Mit der Reform soll zudem das sogenannte "Hawala-Banking" bekämpft werden. Dabei handelt es sich um ein illegales Finanznetzwerk, das Geldtransfers unter der Umgehung von Banken ermöglicht.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.