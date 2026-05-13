Gebäudemodernisierungsgesetz

Das "Heizungsgesetz" der Ampel-Koalition war umstritten (Archivbild). (picture alliance / dpa / Silas Stein)

Die Koalition will wieder mehr Wahlfreiheit beim Betrieb und Neueinbau von Heizungen ermöglichen. Auch Öl- und Gasheizungen können damit langfristig zum Einsatz kommen. Schon im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD festgelegt, das sogenannte Heizungsgesetz der Ampel-Koalition abzuschaffen. Der Entwurf der schwarz-roten Koalition wird nun an den Bundestag übermittelt.

Das Bundeskabinett hat zudem einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem der Missbrauch von K.-o.-Tropfen künftig härter bestraft werden soll. Die Substanzen machen Menschen wehrlos und werden unter anderem für Sexual- und Raubdelikte eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.