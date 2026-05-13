Gebäudemodernisierungsgesetz
Kabinett bringt Ersatz für "Heizungsgesetz" auf den Weg

Das Bundeskabinett hat das Gebäudemodernisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Es stimmte bei seiner Sitzung in Berlin für den Gesetzentwurf von Bauministerin Hubertz von der SPD und Wirtschaftsministerin Reiche von der CDU.

    Die Lüftungsanlage einer Wärmepumpe steht vor einem Wohnhaus.
    Das "Heizungsgesetz" der Ampel-Koalition war umstritten (Archivbild). (picture alliance / dpa / Silas Stein)
    Die Koalition will wieder mehr Wahlfreiheit beim Betrieb und Neueinbau von Heizungen ermöglichen. Auch Öl- und Gasheizungen können damit langfristig zum Einsatz kommen. Schon im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD festgelegt, das sogenannte Heizungsgesetz der Ampel-Koalition abzuschaffen. Der Entwurf der schwarz-roten Koalition wird nun an den Bundestag übermittelt.
    Das Bundeskabinett hat zudem einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem der Missbrauch von K.-o.-Tropfen künftig härter bestraft werden soll. Die Substanzen machen Menschen wehrlos und werden unter anderem für Sexual- und Raubdelikte eingesetzt.
    Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.