Der Glasfaserausbau in Deutschland soll nach dem Willen der Bundesregierung beschleunigt werden. (Imafo / Funke Foto Services / Uwe Ernst)

Die neuen Regeln sollen die Bürokratie rund um den Ausbau reduzieren und dafür sorgen, dass möglichst viele Haushalte Zugang zu schnellem Glasfaser-Internet erhalten. Bundesdigitalminister Wildberger betonte, dass schnelles und stabiles Internet im digitalen Zeitalter Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlichen Wohlstand sei. Oft ende das Glasfasernetz jedoch vor dem Haus. Der CDU-Politiker ergänzte, Genehmigungsprozesse für den finalen Anschluss sollen verschlankt und effizienter gestaltet werden. Zudem soll der Ausbau im Gebäude schneller und einfacher erfolgen.

Die Pläne der Bundesregierung sehen eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes vor. Dafür müssen Bundestag und Bundesrat noch zustimmen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.