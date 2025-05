Migration

Kabinett will Begrenzung der Zuwanderung im Aufenthaltsgesetz festschreiben

Die Bundesregierung will die Begrenzung der Migration im Aufenthaltsgesetz verankern. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, geht dies aus einem ihr vorliegenden Entwurf für einen Kabinettsbeschluss hervor. Demnach will die Koalition am Mittwoch über die Steuerung der Einwanderung hinaus explizit deren Begrenzung als Ziel im Gesetz festhalten.