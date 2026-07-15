Der Leiter von Naftogaz, Serhii Koretskyi, soll neuer ukrainischer Ministerpräsident werden. (picture alliance / Photoshot)

Das teilte Parlamentspräsident Stefantschuk mit. Die Abstimmung könnte bereits heute stattfinden. Erwartet wird auch, dass mehrere Ministerposten neu besetzt werden. Am Sonntag hatte Selenskyj überraschend eine erneute Kabinettsumbildung angekündigt und die bisherige Regierungschefin Swyrydenko nach einem Jahr im Amt ​entlassen. Das zog die Entlassung des gesamten Kabinetts nach sich. Der bisherige Verteidigungsminister Fedorow gab am Abend bekannt, dass er für das Amt nicht mehr zur Verfügung steht.

Auslöser für die Kabinettsumgestaltung ist unbestätigten Medienberichten zufolge das Ausscheiden der ukrainischen Botschafterin in den USA, Stefanischyna, aus dem diplomatischen Dienst. Anlass sollen Korruptionsermittlungen gegen sie aus ihrer Zeit als Ministerin für EU- und NATO-Integration sein.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.