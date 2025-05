Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am Abend und in der Nacht in der Südhälfte starke Bewölkung und teils schwere Niederschläge mit Starkregengefahr in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Norden wechselnd bewölkt und vor allem an der Küste Schauer. 15 bis 20 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und unbeständig mit Schauern und Gewitter. 11 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Nordosten sonnig, sonst bedeckt und regnerisch. 12 bis 18 Grad.

