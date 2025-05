Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Am Abend und in der Nacht in der Südhälfte starke Bewölkung und teils schwere Niederschläge mit Starkregengefahr. Es bestehen amtliche Unwetterwarnungen für Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Im Norden wechselnd bewölkt und vor allem an der Küste Schauer. 15 bis 20 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und unbeständig mit Schauern und Gewittern. 11 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Nordosten sonnig, sonst bedeckt und regnerisch. 12 bis 18 Grad.

