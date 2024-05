Gaza-Krieg

Kämpfe am Stadtrand von Rafah - wieder Gespräche über Waffenruhe

In der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens liefern sich die israelische Armee und die militant-islamistische Hamas Gefechte. Das israelische Militär erklärte, man habe in den östlichen Randbezirken der Stadt Infrastruktur der Hamas entdeckt und greife diese an. Es seien unter anderem Tunnel zerstört und mehrere Hamas-Kämpfer getötet worden.