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Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von Angriffen Israels im Süden des Landes. Die Rede ist von mehreren Verletzten. Zuvor hatte das israelische Militär die Menschen in einigen Regionen des Libanons aufgefordert, ihre Wohnorte zu verlassen. Die Hisbollah erklärte heute früh, auch sie habe Angriffe auf israelische Stellungen verübt. Dabei soll es einige Verletzte gegeben haben.

In Washington sollen heute unter Vermittlung der USA wieder Vertreter Israels und des Libanons zusammenkommen. Israel will bei den Verhandlungen eine Entwaffnung der Hisbollah erreichen. Der Libanon - selbst keine aktive Konfliktpartei - setzt auf einen dauerhaften Waffenstillstand.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.