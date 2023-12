Nahost-Krieg

Die Kämpfe im Gazastreifen gehen weiter. Die israelische Armee weitet ihren Einsatz aus. (AFP / JACK GUEZ)

In der Großstadt Chan Junis seien zahlreiche Hamas-Kämpfer getötet worden, erklärte das Militär. Im Norden des Gazastreifens sei man auf ein weiteres Waffenlager der Terrororganisation gestoßen. An der Al-Azhar-Universität in Gaza-Stadt sei neben Raketenteilen und Abschussvorrichtungen ein Tunnel entdeckt worden. Zwei israelische Soldaten seien bei dem Versuch, von der Hamas verschleppte Geiseln zu befreien, schwer verletzt worden, hieß es weiter. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium erklärte, die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser sei mittlerweile auf fast 17.500 gestiegen.

Israel meldete erneut Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. In Tel Aviv wurde Berichten zufolge ein geparktes Auto beschädigt. Verletzt wurde offenbar niemand. Auch in mehreren Orten an der Grenze zum Gazastreifen gab es der Armee zufolge mehrfach Raketenalarm.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.