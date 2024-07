Nahost-Krieg

Chan Junis: Menschen fliehen vor einer erneuten israelischen Offensive (Abdel Kareem Hana / AP / dpa / Abdel Kareem Hana)

Die israelische Armee hatte den Einsatz bereits am Freitag angekündigt. Damit reagiere man auf Raketenbeschuss durch die Hamas aus dieser Region, hieß es. Laut der Nachrichtenagentur Reuters kamen bei Gefechten über 60 Palästinenser ums Leben. Zuvor hatte die israelische Armee die Zivilbevölkerung in Chan Junis aufgefordert, die betreffenden Gebiete zu verlassen. Zahlreiche Menschen flohen daraufhin an die Küste und in den zentralen Gazastreifen.

