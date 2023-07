Die Kämpfe im Gebiet entlang des ukrainischen Brückenkopfes am Dnipro werden offenbar durch die Folgen der Zerstörung des Kachowka-Staudamms erschwert. (IMAGO / Le Pictorium / IMAGO / Nicolas Cleuet / Le Pictorium)

Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, werden seit rund einer Woche Truppen in die Nähe der zerstörten Antoniwka-Brücke bei Cherson am Ostufer verlegt. In den vergangenen Wochen habe die russische Armee sehr wahrscheinlich Soldaten, die das Dnipro-Ufer verteidigen, abgezogen, um die Front bei Saporischschja zu verstärken, hieß es aus London weiter. Die aktuellen Kämpfe um den Brückenkopf würden offenbar durch die Überschwemmungen nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms Anfang Juni erschwert.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.