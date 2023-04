Im Krieg: Soldaten der paramilitärischen RSF-Miliz. (Hussein Malla / AP / dpa )

Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete heute früh von Detonationen und Feuergefechten. Eine zuvor von den Konfliktparteien vereinbarte Feuerpause war nur in der Nacht eingehalten worden. Die Kämpfe hatten vor einer Woche begonnen.

Westliche Staaten bemühen sich weiterhin, ihre Bürger aus dem Sudan zu holen. Laut Medienberichten landeten zwei Transportmaschinen der spanischen Luftwaffe in benachbarten Dschibuti. Eine Bestätigung der Regierung in Madrid gibt es hierzu nicht. Auch die USA und Deutschland bereiten sich nach Angaben ihrer Verteidigungsministerien darauf vor, Bürger zurückzuholen. Ein erster Versuch der Bundeswehr war am Mittwoch wegen der angespannten Lage abgebrochen worden.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.