Israelische Soldaten durchsuchen Trümmer nach einem iranischen Bombenangriff in Ramat Gan (picture alliance / Eyal Warshavsky / SOPA Images / Sipa USA)

Die israelische Armee flog nach eigenen Angaben Angriffe auf eine Atom-Einrichtung in der iranischen Stadt Isfahan. Ziel seien die Fertigungsanlagen für Uran-Zentrifugen gewesen, hieß es. Auch in anderen Gebieten gab es israelische Angriffe. Explosionen waren etwa nahe der Stadt Ahvaz in der Provinz Chuzestan zu hören. Der Iran attackierte seinerseits wieder Ziele in Israel. Korrespondenten verwiesen darauf, dass die israelische Militärzensur in der Regel Berichterstattung über getroffene militärische oder stategische Ziele in Israel unterbindet. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran gibt es keinerlei unabhängige Berichterstattung. In Agenturberichten heißt es, dass zumindest die Internetverbindungen in dem Land zum Teil wieder funktionierten.

Unterdessen hat der französische Präsident Macron den Iran dazu aufgefordert, den zivilen Charakter des iranischen Atomprogramms zu garantieren. Macron habe mit seinem iranischen Amtskollegen Peseschkian telefoniert, teilte der Elysee-Palast mit. Irans Außenminister Araghtschi warnte die USA davor, Israel bei den Angriffen auf den Iran zu unterstützen. Es wäre für alle sehr gefährlich, sollten sich die USA dazu entschließen, sagte Araghtschi am Rande des Treffens der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Istanbul.

